Bakan Yardımcısı Aktaş: 'Sokak hayvanları ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri' - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aktaş: 'Sokak hayvanları ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri'

Bakan Yardımcısı Aktaş: \'Sokak hayvanları ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri\'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Aksaray'da sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmaları inceledi. Aktaş, sokak hayvanlarının Türkiye'nin olumsuz gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

06.04.2025 17:14
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Bakan Yardımcısı Aktaş: "Sokak hayvanları ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri"

AKSARAY - Sokak hayvanları toplama çalışması incelemeleri için Aksaray'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, sokak hayvanlarının Türkiye'nin olumsuz gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirterek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş sokak hayvanları çalışmalarını yerinde incelemek üzere Aksaray'a geldi. Aksaray Valiliğinde bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Aktaş, "Ziyaret amacımız; çalışma ziyareti olarak değerlendirilebilir. Malumunuz sahipsiz sokak hayvanları maalesef ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri haline geldi. Özellikle son günlerde sahipsiz sokak köpeklerinin insanlarımıza saldırması ve ölümüne sebep olması gerçekten hepimizi çokça üzdü. Bundan hareketle 81 ilimizde hem belediyelerimizi hem de özel idaresi olan 51 ilimizde özel idarelerle beraber büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Sokak köpeklerinin toplanması ve buna ilişkin barınakların yapılması ve faaliyete geçirilmesi, sokak hayvanlarının orada bir rehabilitasyon sürecine tabi tutulması önemli bir çalışma alanımız. Valilerimiz ve belediye başkanlarımız bu konuyla ilgili büyük bir çalışma yürütüyorlar. Biz de bugün Aksaray'ımızdaki bu çalışmaları yerinde görmek ve ilgili arkadaşlarımızla istişare etmek ve bundan sonraki yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikirleri ortaya koymak için Aksaray'dayız" dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Yardımcısı Aktaş hayvan barınağına giderek incelemelerde bulunup bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Aktaş: 'Sokak hayvanları ülkemizin olumsuz gündem maddelerinden biri' - Son Dakika

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