Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı

03.05.2022 00:58
Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da bulunan sevgi evleri ve huzurevinde kalan çocuk ve yaşlıların bayramını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da bulunan sevgi evleri ve huzurevinde kalan çocuk ve yaşlıların bayramını kutladı. Burada çocuk ve yaşlılar ile yakından ilgilenen Duran, çocuklara hediye, yaşlılara ise çiçek dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sevgi ve huzurevinde kalan çocuk ile yaşlıları Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı. Bayramlaşma programları için memleketi Sakarya'ya gelen Bakan Yardımcısı Duran ilk olarak Arifiye ilçesinde bulunan Çocuk (Sevgi) Evleri'nde kalan çocuklar ile bir araya geldi. Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor'un da katılım gösterdiği programda Duran, yakından ilgi gösterdiği çocuklara hediyeler takdim etti.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Duran buradaki ziyaretinin ardından, Hendek ilçesinde bulunan Melek Nişancı Huzurevi'ne gitti. Huzurevinde kalan yaşlı vatandaşların da bayramını kutlayan Duran, çiçek dağıttı. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor'un hazır bulunduğu programda Duran, burada bocce adı verilen oyunu oynadığı yaşlılar ile güzel vakit geçirdi. Her iki ziyarette de çocuk ve yaşlıların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu. Öte yandan, huzurevinde kalan ve birçok ünlü sanatçıya beste yazan Alimoğlu isimli şair, kendi yazdığı 'Şiir Gözler' isimli kitabı da Duran'a hediye etti. - SAKARYA

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Sevgi Evleri, Arifiye, Sakarya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı - Son Dakika


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