Bakan Yardımcısı Duran'dan anlamlı bayram ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da bulunan Çocuk Evleri Sitesi ve 15 Temmuz Gazisini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da anlamlı bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayramlaşma programları için memleketi Sakarya'ya gelen Bakan Yardımcısı Duran ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Adapazarı ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Burada sohbet ettiği çocuklara bir takım hediyeler dağıtan Duran'a, çocuklar ise bağlama ve gitar çalarak teşekkürlerini ilettiler.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Duran buradaki ziyaretinin ardından, 15 Temmuz'da ağır şekilde yaralanarak gördüğü yaklaşık 8 aylık tedavisinin ardından iyileşen 15 Temmuz Gazisi Osman Yılmaz'ı, Adapazarı ilçesinde bulunan Evrenköy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Büyük bir badire atlatan Türkiye'yi canları pahasına koruyabilmek için mücadele ettiklerini aktaran Yılmaz, 8 ay süren tedavisinin ardından iyileştiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Duran ise, "Bir saniye bile düşünmeden silahsız şekilde tankların altına yatan ve silahların önüne geçerek ülkeyi koruyan 15 Temmuz Şehit ve gazilerine ne kadar teşekkür etsek az. Milletimizin, ülkesine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Ülke olarak büyük bir badire atlattık, Allah bir daha o günleri yaşatmasın" diye konuştu. - SAKARYA