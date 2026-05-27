Kahramanlar unutulmaz: Bayramda şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz" projesi kapsamında bayramda şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz" projesi kapsamında Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve kurum görevlileri ile birlikte bayramda şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Ziyarette şehit ailelerine ve gazilere özel gereksinimli bireyler ile koruma altındaki çocuklar tarafından Türk çini sanatının eşsiz motifleriyle hazırlanan el emeği çini saatler hediye edildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile aziz şehitlerin hatırasının yaşatılması, kahraman gazilere duyulan vefa ve minnet duygusunun güçlendirilmesi amaçlandı. Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin Kurban Bayramı tebrik edilirken, talep ve görüşleri de dinlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz ile kahraman gazilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Devletimiz her zaman onların yanındadır. 'Zaman Durmaz, Kahramanlar Unutulmaz' projemizle çocuklarımızın ve özel gereksinimli bireylerimizin hazırladığı anlamlı hediyeleri takdim ederek hem vefa duygusunu yaşatıyor hem de toplumsal farkındalığı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Aykut, devletin şefkat eli ve milletin vefa duygusuyla şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bayramlaşma programı kapsamında ayrıca EMŞAV Erzurum Şube Başkanı Mikail Akpınar, EMŞAV Doğu Anadolu Bölge Başkanı Muktedir Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, TÜGŞAV Erzurum Şubesi Başkanı Rıza Demir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, Erzurum Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hatem Tetik, Erzurum Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Erzincanlı, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Yunus Özkan, Erzurum Şehit Gazi Güvenlik Koruyucuları Dul ve Yetimler Yardımlaşma Derneği Başkanı Nezahat Üstündağ ile Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Emin Koçoğlu ziyaret edildi. - ERZURUM