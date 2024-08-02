Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'ye yaptığı ziyaret sırasında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Namazın ardından dua edildi ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

02.08.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

EDİRNE - Bir dizi ziyaretler için Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Cuma Namazı'nı Eski Cami'de kılan Bakan Yerlikaya, daha sonra İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da gıyabi cenaze namazına eşlik etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yerlikaya daha sonra Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

Yerlikaya, valilik önünde Edirne Valisi Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Edirne Valisi Yunus Sezer'den kentte yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya valilik ziyaretinin ardından Türkiye'nin huzuru sloganıyla Edirne asayiş ve Güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Kaynak: İHA

Edirne Valiliği, İçişleri Bakanı, İsmail Haniye, Edirne, Cami, Dizi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:07:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement