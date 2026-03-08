Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı
08.03.2026 18:41  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da partililerle bir araya gelirken, huzurevinde yaşlı kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi, huzurevinde yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı'nın Kastamonu'daki ilk durağı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci eşlik etti. Ziyarette teşkilat üyeleri, ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

Bakan Yumaklı, daha sonra ziyaret ettiği Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Meftun Dallı ve Milletvekili Halil Uluay'ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Yumaklı, huzurevinde konaklayan kadınlara çiçek takdim edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kastamonu, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:48:26. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.