Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da partililerle bir araya geldi, huzurevinde yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı'nın Kastamonu'daki ilk durağı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci eşlik etti. Ziyarette teşkilat üyeleri, ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

Bakan Yumaklı, daha sonra ziyaret ettiği Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Meftun Dallı ve Milletvekili Halil Uluay'ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Yumaklı, huzurevinde konaklayan kadınlara çiçek takdim edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU