Aile Destek Programı hakkındaki iddialara Bakanlıktan yalanlama - Son Dakika
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Aile Destek Programı hakkındaki iddialara Bakanlıktan yalanlama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli bir program olduğunu belirtti.

09.01.2025 12:02
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir gazetede yayımlanan 'Aileye Destek Lüksmüş' başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu haberin yalan olduğu belirtilerek, haberin içeriğindeki programın süreli olduğu ve bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlandığı belirtildi.

BAKANLIKTAN O HABERE YALANLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz."

651 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM HARCAMALARINA AYRILDI

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynağın 651 milyar liraya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarının 2025 yılında yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedildi. Teyit edilmeden kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği de belirtilen açıklamada, vatandaşların kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Aile Destek Programı hakkındaki iddialara Bakanlıktan yalanlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Destek Programı hakkındaki iddialara Bakanlıktan yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Akkaya:
    yatacak yeriniz yok sizin 14 2 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Suriyelilere aydan aya maaş verin türk halkininada bakma adaletiniz hakkımı helal etmiyorum Türk vatandaşı yoksulluk sınırının altında yaşıyor emekçiler bu aile desteği kestiniz onla geçinen ev kadınları vardı kınıyorum 10 0 Yanıtla
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