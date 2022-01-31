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Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması başlıyor - Son Dakika

Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması başlıyor

31.01.2022 14:07
Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması başlıyor

Şanlıurfa'daki bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan dezavantajlı bireylere ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlamaya yönelik protokol, Vali Abdullah Erin'in başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

Şanlıurfa'daki bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan dezavantajlı bireylere ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlamaya yönelik protokol, Vali Abdullah Erin'in başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici katıldı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında İmzalanan protokole göre; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan dezavantajlı bireylerin ağız ve diş sağlığı açısından değerlendirilmesi, bakım, tedavi süreçlerinin takibi ve eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Haftada bir gün mesai saatleri içerisinde verilecek hizmetle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çalışma izni verilen bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan bireyler, diş hekimi tarafından muayene edilecek. Diş tedavisi gerekli görülen bireylerin diş röntgeni çekilmesi, fissür tedavisi ve yerel flor uygulaması yapılması, hareketli protez işlemleri, protez vuruğu, besleme, diş ilavesi, kroşe ilavesi, protez tamiri işlemleri, düşmüş kron köprü yapıştırması, basit diş çekimi ve basit diş taşı tedavisi işlemleri yerinde yapılacak. Ev ortamında ağız ve diş sağlığı eğitimleri, merkezlerde çalışan personele ağız ve diş bakımıyla ilgili seminerlerin verilmesi gibi faaliyetleri de kapsayan çalışmada, evde yapılması mümkün olmayan ağız ve diş tedavi işlemleri için ağız ve diş sağlığı biriminde randevu ayarlanacak. Bakım ve tedavisi yapılan bireyler, çalışma süresi içerisinde rutin olarak kontrol edilecek.

Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan dezavantajlı bireylerin ağız ve diş sağlığını korumayı amaçlayan bu hizmetler bir yıl süreyle uygulanacak. - ŞANLIURFA

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İl Sağlık Müdürlüğü, Rehabilitasyon, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakım merkezlerinde ağız ve diş sağlığı çalışması başlıyor - Son Dakika


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