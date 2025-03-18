Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni gerçekleştirildi. Başsavcı Hüseyin Gümüş, 'Şanlı direniş ruhumuz sönmeyecek' dedi. Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro oyunu sergilendi. Anma günlerinin geleceği inşa etmede önemli olduğunu vurgulayan Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, geçmişi unutmamanın önemine dikkat çekti.

18.03.2025 17:32
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Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Şanlı direniş ruhumuz, meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecek. Ay yıldızlı aziz bayrağımız vatanımızın semalarında her zaman sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek" dedi.

Tören, Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Bir Garip Ömer" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Türkülerle devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine özel koreografilerini sahneledi.

"Aziz bayrağımız vatanımızın semalarında her zaman sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek"

Törende konuşan Başsavcı Hüseyin Gümüş, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü. Şanlı direniş ruhuna sahip bir milletimiz var. Bu nedenle tarihimiz destan ve zaferlerle dolu. Çanakkale Zaferi de bu destanlardan biri. Bu zaferimizi sevgili öğrencilerimizin performanslarıyla günün anlam ve ruhuna uygun olarak hep birlikte anmış olduk. Çanakkale Zaferi için yazılan bir şiirin son bölümünde 'Bu destanın bayrağı gönderinden iner mi? Çanakkale bir kulplu meşaledir söner mi?' demiş şair. Öğretmenlerimizin idarecilerimizin huzurunda ben cevap veriyorum ki; öğrencilerimiz böyle şanlı direniş ruhumuza, mazimize sahip çıktıkça meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecek. Ay yıldızlı aziz bayrağımız vatanımızın semalarında her zaman sonsuza dek dalgalanmaya devam edecek. Bu vesileyle bizi umutlandırıp duygulandıran öğrencilerimize ve onları yetiştiren idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

"Anma günleri geleceği inşa etmenin güçlü bir adımıdır"

Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl ise, "Geçmiş geçmiş değildir. Arkadaki adımınızı unutursanız öne adım atamazsınız. Bu anma günleri geleceği inşa etmenin güçlü bir adımıdır. Sevgili gençlerimizi bize böyle bir günü yaşattıkları için kutluyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. Program, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş'ün, Bakırköy Oğuz Kağan Anadolu Lisesi Müdürü Galip Çağatay ve öğretmen Mine Hüseyin'e plaket takdimiyle sona erdi.

Törene; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl, Adalet Komisyon Üyeleri Sadullah Güler, Berrin Memiş ile cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy Adliyesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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