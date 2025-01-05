Bakırköy Belediyesi, 2024\'te Çevre ve Sağlık Alanında Önemli Adımlar Attı

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Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında çevre ve insan sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti. Sağlık alanında Bakırköy Tıp Merkezi yenilenerek hizmete sunulurken, hayvanlar için Mobil Veterinerlik Aracı olan VetBak hizmete alındı. İlçe genelindeki tüm Mahallelerde ilk kez toplu temizlik, peyzaj ve bakım çalışmasının yanı sıra sıfır atık konusunda önemli çalışmalara imza atıldı.

Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında çevre ve insan sağlığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti. Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından insan ve çevre sağlığının yanı sıra sokak hayvanları için de önemli çalışmalar yapıldı.

Tıp Merkezi baştan sona yenilendi

"Önce halk sağlığı" anlayışıyla çalışmalara hız kazandıran Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde sağlık hizmetleri, birçok branş eklenerek nitelikli hale getirildi. Fizik Tedavi, Kadın Hastalıkları, Aile Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Diş Poliklinikleri, Diyetisyen, Psikolojik danışma hizmetleriyle 10 binden fazla hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Ücretsiz olarak sunulan evde sağlık ve hasta nakil hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz meme kanseri muayene ve tarama testleri de yapıldı.

Tüm mahallelerde ilk kez toplu temizlik çalışması başlatıldı

İlçedeki tüm mahallelerde ilk kez toplu temizlik, peyzaj ve bakım çalışmasını başlatıldı. Bakırköy Meydan, Osmaniye Meydan, Yeşilköy, Yeşilyurt Çarşı, General Şükrü Kanatlı gibi meydan ve ana arterlerde yıkama çalışmaları artırıldı. Çevre sağlığını korumak için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurularak Tekstil Atığı, Ambalaj Atığı ve Bitkisel Atık Yağlar kaynağında toplanarak ekonomiye geri kazandırılmaya başlandı.

4 bin 16 sokak hayvanının tedavi ve bakımı yapıldı

İlçede yaşayan canlıları ayırt etmeden hizmetlere devam eden Bakırköy Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakım hizmetlerini sunuyor. Başkan Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana 4 bin 16 sokak hayvanının tedavi ve bakımı yapıldı. 63 sokak hayvanı ise sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

VetBak, Bakırköylü komşuların hizmetine sunuldu

Can dostlarımız için Mobil Veterinerlik Aracı olan VetBak, Bakırköylü komşuların hizmetine sunuldu. VetBak aracı ile acil müdahale ihtiyacı duyan sokak hayvanlarına tedavi imkanı sağlanıyor. İlçe genelinde sokak hayvanları için bir Pati Park açılırken 2 Pati parkın ise çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL