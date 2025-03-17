Bakırköy Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Eğlenceli Etkinlikler

Bakırköy Belediyesi, Ramazan ayı için hazırladığı etkinliklerde çocuklar için birbirinden eğlenceli tiyatro ve oyunlar gerçekleştirmeye devam ediyor. "Limon Abla" çocuk eğlencesi ile minikler keyifli vakit geçirirken, dağıtılan ikramlıklar ile de aileler eski ramazan günlerinin ruhunu yaşadı.

Ramazan ayı için bir dizi etkinlik düzenleyen Bakırköy Belediyesi, her kesimden vatandaşa keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında bu hafta çocuklar eğlenceli bir etkinlikle buluştu. Gerçekleştirilen "Limon Abla" etkinliği ile minikler dans edip yarışırken, bahçede de eski ramazan günlerini hatırlatan patlamış mısır, şeker macunu ve pamuk şekeri ikramında bulunuldu. Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar hafızalarında kalacak anlar yaşarken, yetişkinler de ramazanın manevi atmosferinde bir araya geldi.

Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek program şu şekilde:

"22 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Hacivat Karagöz oyunu, vantrolog, jonglör, sihirbazlık gösteri/ ikramlık

29 Mart Cumartesi, 20.30-22.00: Limon Abla Çocuk Eğlencesi/ ikramlık" - İSTANBUL