Bakırköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Oyunları Etkinliği

Bakırköy Belediyesi\'nden Ücretsiz Çocuk Oyunları Etkinliği

Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Leyla Gencer sahnesinde 'Tiyatronun Büyüsü' ve 'Çipilip' oyunları ile öğrenciler keyifli bir tatil geçirdi.

27.01.2025 12:21  Güncelleme: 12:26
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Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için ücretsiz çocuk oyunları etkinliği düzenledi. 19 Ocak Pazar günü "Tiyatronun Büyüsü", 26 Ocak Pazar günü ise "Çipilip" oyunu ile Leyla Gencer sahnesinde buluşan öğrenciler, keyifli bir sömestir tatili yaşadı.

Öğrencilerin sömestir tatilini en güzel şekilde geçirmesi için bir etkinlik takvimi hazırlayan Bakırköy Belediyesi, ücretsiz çocuk oyunları düzenledi. Leyla Gencer sahnesinde iki hafta boyunca öğrencilere ücretsiz gerçekleştirilen oyunlar, yeni eğitim öğretim dönemine de motivasyon oldu. Öğrencilerin unutulmayacak bir seyir deneyimi yaşadığı etkinlik kapsamında, 19 Ocak Pazar günü "Tiyatronun Büyüsü", 26 Ocak Pazar günü ise "Çipilip" oyunu sahnelendi.

"Buradaki etkinlikleri çok beğendiğimiz için uzaktan geldik"

Başka bir ilçede yaşayan ve oğluyla birlikte tiyatro etkinliği için Bakırköy'e gelen Fidel Konaklı, "Oğlumu geçen hafta da getirmiştim, çok beğendi. Israr etti, bu hafta da geldik. Oyunlar gerçekten eğlenceliydi, çocuklara bir şeyler de öğretiyor. Buradaki etkinlikleri çok beğendiğimiz için uzaktan geldik, umarım devam eder. Kültür ile iç içe olan çocukların daha donanımlı ve hayata daha bağlı olduğunu gördüğümüz için, kültür ile iç içe olmalarını istiyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca bu tip etkinliklere katılıyoruz" dedi.

"Bu tarz etkinlikleri çok seviyoruz"

Tiyatro etkinliğine kızını getiren ve çok memnun kaldığını belirten Sena Güler, "Geçen haftaki tiyatro oyununu da izlemeye gelmiştik. Oyuncuların performansları gerçekten çok güzeldi, çok emek var. Kızım da çok beğendi. Bu tarz etkinlikleri çok seviyoruz" diyerek Bakırköy Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika

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