Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Yenileniyor - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Yenileniyor

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Yenileniyor

Bakırköy Belediyesi, vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti alabilmeleri için Tıp Merkezi'nde bakım onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor.

03.10.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Vatandaşların istedikleri hizmete daha konforlu alanda ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki Tıp Merkezi'nde bakım onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirerek yepyeni binasıyla hizmet verecek.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, vatandaşların bolca vakit geçirdiği açık alanların yanı sıra belediye bünyesindeki binalarda da yenileme çalışmaları hız kazandı. Vatandaşların daha konforlu bir şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için harekete geçen belediye ekipleri, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nde bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştiriyor. Polikliniklerde başlayan yenileme çalışmaları, Bakırköylülerin hizmetlerden geri kalmaması adına tek tek yapılacak. Tıp merkezi genelindeki bakım, onarım ve tadilat çalışmaları bittiğinde vatandaşlar daha konforlu bir alanda sağlık hizmetleriyle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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