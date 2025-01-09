Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Anne Destek Paketi Protokolü - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Anne Destek Paketi Protokolü

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nden Anne Destek Paketi Protokolü

Bakırköy Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi, yeni doğum yapan annelere destek sağlamak amacıyla 'Anne Destek Paketi' projesi için ortak çalışma protokolü imzaladı. Proje, annelerin lohusalık döneminde bilgi almasını ve ihtiyaç duydukları yardımı alabilmelerini amaçlıyor.

09.01.2025 14:38  Güncelleme: 14:44
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Bakırköy Belediyesi ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında, "Anne Destek Paketi" projesi için ortak çalışma protokolü imzalandı. Bakırköy Belediyesi'nde düzenlenen törende Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in imzaladığı protokol, yeni doğum yapan annelere kolaylık sağlayacak çalışmaları kapsıyor.

Bakırköy Belediyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile anneler için örnek bir iş birliği protokolü imzaladı. Bakırköy Belediyesi'nde imzalanan protokol çerçevesinde Bakırköy ilçesinde yeni doğum yapan annelere "Anne Destek Paketi" dağıtımı yapılacak. Ayrıca lohusalık dönemindeki annelerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Yerel yönetimlerin ve akademik kurumların iş birliği ile ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen örnek bir çalışma olarak öne çıkan bu proje ile, annelerin doğum sonrası süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve ihtiyaç duydukları desteği alabilmeleri sağlanacak.

"Bu iş birliği protokolümüzle beraber birçok kişinin hayatına dokunacağız"

Hayata dokunan ortak projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "Yaptığımız bu iş birliği protokolümüzle beraber birçok kişinin hayatına dokunacağız. Gerek üniversite olarak eğitim tarafından, gerekse kamu hizmeti olarak belediyemiz tarafından hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Hem Bakırköy'ümüz için, hem İstanbul'umuz için, hem üniversitemiz için, hem de belediyemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Burayı kendi evimiz gibi görüyoruz"

Bakırköy Belediyesi'ni bir ev gibi gördüklerini ve akademisyen kimliğinin de sağladığı artılar bakımından Başkan Ovalıoğlu ile ortak bir projede olmaktan memnun olduklarını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "Yerel yönetimlerle üniversiteler arasındaki iş birliği çok önemli. Bizi ilgilendiren kısım, ülkemizin sosyal problemlerinden yerel ve merkezi yönetimle beraber çözüm bulmak için projeler geliştirmek. Bu projeleri yaparken, bütün paydaşlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Bakırköy Belediyemizin bizde ayrı bir yeri var. Sayın başkanımız, bizim hocamız, burayı kendi evimiz gibi görüyoruz. Dolayısıyla bütün ortak çalışmalara açığız, ne kadar bilimsel bilgi potansiyelimiz varsa buraya yansıtmaya hazırız. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Anne Destek Paketi Protokolü - Son Dakika

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