Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kaldırım İşgaline Son Veriyor

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Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kaldırım işgalini sonlandırmak için denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kaldırım ve yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı.

Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kaldırım işgalini sonlandırmak için denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgede vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan olan kaldırım işgallerine karşı denetime çıktı. Denetimler sırasında kaldırım ve yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı. Esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu talimatıyla denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların en çok şikayet ettiği kaldırım ve yol işgallerine karşı uygulama yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu bölge olan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde denetime çıktı. Denetimlerde kaldırım ve yola bırakılmış masa, sandalye, levha ve duba gibi eşyalar kaldırıldı. Esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Denetimler devam edecek

Kaldırım ve yol işgaline denetimlerin artırılacağını ifade eden Zabıta Komiseri İsfendiyar Bayındır, "Uyarılarımızı önce yazılı olarak tebligatlarla daha sonra ise anonslu olarak yaptık. Bu çalışmalardan sonra kaldırım işgaline sebebiyet dubalar, masa ve sandalye gibi malzemeleri kaldırdık. Bu konuda rutin kontrollerimiz devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL