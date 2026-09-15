BAKKA Yönetim Kurulu, Karabük Valisi Çağatay başkanlığında Yenice'de toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAKKA Yönetim Kurulu, Karabük Valisi Çağatay başkanlığında Yenice'de toplandı

BAKKA Yönetim Kurulu, Karabük Valisi Çağatay başkanlığında Yenice\'de toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2026 yılı Eylül ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı, Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Yenice Ihlamur Terasta yapıldı. Toplantıda genel sekreterin sunumunun ardından önceki kararlar değerlendirilip gelecek dönem destek programları görüşüldü.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2026 yılı Eylül ayı Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı, Yenice Ihlamur Terasta gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve ajans personeli katılım sağladı.

Toplantıda, Ajans Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya tarafından kurumun yürüttüğü mevcut çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından, bir önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek gelinen aşama ele alındı ve Ajansın gelecek dönem destek programları kapsamında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda; stratejik konular ve lobi faaliyetleri, kurumsal gelişim çalışmaları, mali ve teknik destekler, sonuç odaklı program faaliyetleri ile genel bilgilendirmeler görüşülerek değerlendirildi.

Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Batı Karadeniz, Yenice, Ajans, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BAKKA Yönetim Kurulu, Karabük Valisi Çağatay başkanlığında Yenice'de toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:55:49. #.0.2#
SON DAKİKA: BAKKA Yönetim Kurulu, Karabük Valisi Çağatay başkanlığında Yenice'de toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement