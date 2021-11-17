Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor - Son Dakika

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi'ne düğün salonu yapımı işini başlattı.

'Her şey Köşk için' sloganıyla hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Güler; "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyor. Baklaköy Mahallemizdeki düğün salonu eksikliğinin de giderilmesi adına inşaat çalışmalarımız başladı. İnşaatımızın bitmesinin ardından düğün salonunu, Baklaköylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - AYDIN