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Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor - Son Dakika

Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor

17.11.2021 09:18
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi'ne düğün salonu yapımı işini başlattı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi'ne düğün salonu yapımı işini başlattı.

'Her şey Köşk için' sloganıyla hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Güler; "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyor. Baklaköy Mahallemizdeki düğün salonu eksikliğinin de giderilmesi adına inşaat çalışmalarımız başladı. İnşaatımızın bitmesinin ardından düğün salonunu, Baklaköylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - AYDIN

Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor
Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor

Nuri Güler, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor - Son Dakika


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