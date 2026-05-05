Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Kültürel Buluşma

05.05.2026 18:31
Yunus Emre Enstitüsü, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan kültürel diplomasi programını düzenledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliğinin katkılarıyla Türkiye-Azerbaycan Kültürel Diplomasi Buluşma Programı gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Türkiye-Azerbaycan Kültürel Diplomasi Buluşma Programı'na ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kültürel Diplomasi Buluşma Programı, "Ortak Kültür, Ortak Miras Üzerine Sohbet" temasıyla başkent Bakü'de gerçekleştirildi. Programa Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Engin ile heyeti, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Yapılan programda, iki ülke arasındaki kültürel bağlılıklar ele alındı.

Programın açılışında konuşma yapan Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Engin, ortak miras kavramının farklı değerleri bir araya getirmek değil, zaten var olan ortak kültürü yeniden hatırlamak anlamına geldiğine dikkat çekti. Konuşmasında Azerbaycanlı şair ve yazar Bahtiyar Vahapzade'nin İstanbul'da yaşadığı bir hatırayı aktaran Engin, Vahabzade'nin sabah ezanını duyduktan sonra hafızasının tazelendiğini, bunun üzerine de bir şiir kaleme aldığını belirterek, ortak kültürel hafızanın güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

Akademisyenler de konuşmalarında, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak kültürel bağın önemine değindiler. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

