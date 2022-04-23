Balalılar Yenimahalle'de buluştu - Son Dakika

Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ankara Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda geleneksel iftar yemeği düzenledi.

Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeği, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nergis Salonu'nda gerçekleşti. İftar programına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım ile çok sayıda Balalı katıldı.

"Yine bu sofralarda buluşmak nasip oldu"

Dualar eşliğinde başlayan programda Balalılara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çok şükür ki pandemiyi büyük oranda geride bıraktık. Yine bu sofralarda buluşmak nasip oldu. Bu sofralar hemşerilik bilincini, dostluk bilincini geliştiriyor. Gerek mahalle iftarlarımızla gerekse salonlarımızda düzenlediğimiz dernek iftarlarımızla Ramazan'ın coşkusunu hep beraber yaşıyoruz" dedi.

"Kapım sizlere sonuna kadar açık"

Göreve geldiği günden beri hemşeri derneklerine kapılarını sonuna kadar açtığını da sözlerine ekleyen Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri hemşeri derneklerini önemsiyorum. Sizler hem geleneğinizi yaşatacaksınız, hem doğduğunuz toprakların sorunlarıyla ilgileneceksiniz, hem de doyduğunuz toprak olan Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği Cumhuriyetin Başkenti Ankara'nın sorunlarına eğileceksiniz. Kapım sizlere sonuna kadar açık" diye konuştu. - ANKARA