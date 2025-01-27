Balcıoğlu\'ndan Merkez Bankası\'na Destek

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TAPSİAD Başkanı ve TOBB Palet Sektörü Temsilcisi Akın Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını ve bazı sektörlerde ithalata getirilen ilave gümrük vergisini sektör adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Balcıoğlu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yerli üreticinin korunmasının sektörün sürdürülebilir büyümesi için kritik olduğunu da vurguladı.

Palet Sanayicileri Derneği (TAPSİAD) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Palet Sektörü Temsilcisi Akın Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini reel sektör için olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Balcıoğlu ayrıca, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin 2 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9392 sayılı karara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Balcıoğlu, faiz indiriminin finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları giderecek önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekerek, "Bu karar, işletmelerin yeni yatırım kararları almasını teşvik edecektir. Ahşap sandık, palet, makara ve palet kaldırıcılara yüzde 25 ilave gümrük vergisi (İGV) getirilmesi olumlu bir adımdır" dedi.

Finansmana erişim kolaylaşmalı

Başkan Akın Balcıoğlu, faiz indiriminin ticari kredilere hızlı ve birebir yansıtılması gerektiğini belirterek, "Reel sektörün büyümeye odaklanabilmesi için uygun maliyetli finansman sağlanmalı" ifadelerini kullandı. Girdi maliyetlerinin şirketler üzerindeki baskısının azaltılması gerekli. Kur-enflasyon dengesinin sağlanması, rekabet gücümüzü artıracak. Faiz indirimlerinin piyasalara tam anlamıyla yansıtılmasının kritik öneme sahip. İşletmeler maliyetlerdeki azalmayı tam anlamıyla hissetmelidir" şeklinde konuştu.

İthalata ek vergi karı sevindirici

Açıklamasında 2 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9392 sayılı kararı da değerlendiren Başkan Balcıoğlu, bu kararın sektör adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ahşap palet, sandık ve makaralara getirilen yüzde 25 ilave gümrük vergisi yerli üreticiyi destekleyecek. Döviz kurunun sabit kalması nedeniyle rekabet edemiyorduk, bu karara imza atanları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

2025 yılından umutluyuz

Balcıoğlu, 2024'te finansmana erişim ve talep daralması gibi olumsuzluklara rağmen 2025 yılından umutlu olduklarını vurguladı. Balcıoğlu, "Sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede kritik bir unsur olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu politikanın yanı sıra yapısal reformların hayata geçirilmesi şart. Üretim, yatırım ve istihdamı destekleyecek çözümler bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA