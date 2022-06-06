Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz" - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz"

06.06.2022 09:44
Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: "Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz"

Balçova’nın özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından organize edilen gezi kapsamında aileleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu'ya gönderildi. Başkan Fatma Çalkaya, çocukların bu geziyi çok istediklerini belirterek, “Sevgiyle tüm engelleri aşacağız” dedi.

Balçova'nın özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından organize edilen gezi kapsamında aileleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu'ya gönderildi. Başkan Fatma Çalkaya, çocukların bu geziyi çok istediklerini belirterek, "Sevgiyle tüm engelleri aşacağız" dedi.

Balçova'nın Engelsiz Halk Oyunları ekibi ve Engelsiz Kafe'de görev yapan özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya illerini kapsayan geziye gönderildi. Birçoğu daha önce farklı şehirleri görmeyen Balçova'nın özel çocukları, gittikleri şehirlerde aileleriyle birlikte gezerek keyifli zaman geçirdi.

Balçova'da engelli bireylerle ilgili çok iyi bir veri bankasına sahip olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz yıllardır onlarla birlikte nefes alıyoruz. Onların sevincini de üzüntüsünü de onlarla birlikte hissedebiliyoruz. Bu geziyi uzun süredir istiyorlardı. Sevgiyle Balçova'da tüm engelleri aşıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Güneydoğu Anadolu, Fatma Çalkaya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balçova Belediye Başkanı Çalkaya: 'Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz' - Son Dakika

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