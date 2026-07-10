Balçova Belediye Başkan Vekilliğine Selahattin Yıldız Seçildi

(İZMİR) - Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Balçova Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Selahattin Yıldız, Başkan Vekili seçildi.

İçişleri Bakanlığınca tedbiren görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü toplanan Balçova Belediye Meclisi, seçim yaptı.

Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkan vekilliği için AK Parti Grubu aday çıkarmazken, CHP'nin adayı meclis üyesi Selahattin Yıldız oldu.

25 meclis üyesinden 23'ünün katıldığı toplantıda yapılan seçimin ilk turunda 23 geçerli oy kullanıldı. Seçimde 3 oy boş çıkarken, Selahattin Yıldız 20 oy alarak seçildi.

YILDIZ: "BU GÖREVİ EMANET OLARAK ALIYORUM"

Seçimin ardından Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün, Meclisimizin iradesiyle Balçova Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmiş bulunuyorum. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için, oy versin vermesin tüm meclis üyelerine candan teşekkür ediyorum. Ancak bugün benim için sevinçten çok sorumluluğun ağır bastığı bir gündür. Çünkü bu görevi, halkımızın oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle devralıyorum. Yaşanan bu süreç hepimizi derinden üzmüştür. Balçova'nın vicdanı derin bir yara açmıştır. Bizler inanıyoruz ki hukuk ve adalet en kısa zamanda iyi sonuçlarla sonuçlanacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz. Bir an önce Onur Başkanımızın tekrar görevine dönmesini bekliyoruz. Ben bu görevi emanet olarak alıyorum. Bu emanetin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu da çok iyi biliyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Bundan sonra kalan görevi elimizden geldiği kadar hep birlikte aşacağız. Bu vesileyle de bu sorumluluğun altına girmiş bulunuyorum. Bu görevi en iyi şekilde, Balçovalıların hizmetlerini aksatmadan sürdürecek ve Sayın Onur Yiğit'in yeniden görevine döneceği güne kadar üzerime düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğim. Tüm gücümle çalışacağım. Çünkü bu makamlar kişilere değil, halka hizmet etme makamıdır. Bugünden itibaren hiç ayrım gözetmeden, meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla ve tüm Balçovalı hemşehrilerimizle el ele vererek ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız."

GÜÇ: "ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇİYORUZ"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbiren İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç ise "Adli süreçlerin ve maalesef siyasi süreçlerin ülkenin geleceğiyle alakalı kaygıya düşecek şekilde ilerlediği zorlu süreçlerden geçiyoruz. Onur Başkan'ın annesinin deprem bölgesine yardım göndermesinden kaynaklı Onur Başkanımız ev hapsinde tutuluyor. Ülke, bir kabile devleti gibi yönetildiği algısı şu anda toplumun her kesiminde maalesef oluşmuş durumda. Onur Başkanımız; onurlu, çalışkan, ahlaklı bir şekilde belediye başkanlığı görevini sürdürürken, sırf toplumsal fayda sağladı diye ailesi nedeniyle Onur Başkanımız ev hapsinde duruyor ve görevden uzaklaştırılıyor. Ancak biz, ülkeyi vatanperver iyi insanlar olarak, Onur Başkanımızın temsiliyetini burada taşımaya devam edeceğiz. Selahattin Başkanımız da başkan vekilimiz olarak bu işi layıkıyla yapacaktır. Emaneti layıkıyla taşıyacaktır. Balçova'ya hayırlı uğurlu olsun. Onur Başkanın vizyonu, Onur Başkanın Balçova sevgisi, Selahattin Başkanın temsiliyetiyle devam edecektir" dedi.