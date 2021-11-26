Balçovalı çocuklara felsefe atölyesi - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediyenin çocukların gelişimini desteklemek amacıyla açtığı Felsefe Atölyesinin çalışmaları başladı. Kent Belleği Merkezinde bir araya gelen çocuklar, kişisel becerilerine artırma imkanına kavuşacak.

Balçovalı çocukların konuşma, tartışma becerilerini geliştirme gibi yeteneklerine katkı koyabileceği Felsefe Atölyesi ilk çalışmasını yaptı. Kent Belleği Merkezi'nde başlayan Felsefe Atölyesi çalışmalarıyla Balçovalı çocuklara eğitimler verilecek.

Balçova'da ilk kez böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Günümüzde çocuklarımızın eğitimi için sadece müfredat içerikleri yeterli olmuyor. Daha farklı düşünen, daha farklı yetenek ve becerileri olan çocuklar bir adım önde oluyor. Biz de Felsefe Atölyesi ile çocuklarımıza bu ayrıcalıkları kazandırmak istiyoruz. Her bir kur dört hafta sürecek ve her ay farklı çocuklarımız eğitime katılabilecek" diye konuştu. - İZMİR