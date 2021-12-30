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Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi - Son Dakika

Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi

30.12.2021 10:34
Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi

Balçova Belediyesi'nin ücretsiz spor okullarında kurslara katılan çocuklar düzenlenen yeni yıl eğlencesinde hem eğlendi hem de spor yaptı.

Balçova Belediyesi'nin ücretsiz spor okullarında kurslara katılan çocuklar düzenlenen yeni yıl eğlencesinde hem eğlendi hem de spor yaptı.

Balçova Belediyesi'nin yıllardır ücretsiz olarak verdiği spor hizmeti, her geçen gün yeni kursiyerlerle büyüyerek gelişiyor. Spor okullarının en minik öğrencileri olan 3 yaşındaki çocuklarda anne-çocuk cimnastiğine katılarak hem sosyalleşiyor hem de sağlıklı büyümelerini tamamlıyor. Değişik oyunlar eşliğinde spor yapan çocuklar, bir sonraki aşamada yatkın oldukları spor dalına yönlendirilerek severek spor yapmaları sağlanıyor.

Kursa katılan çocuklar için farklı aktiviteler de düzenleyen Spor Eğitim Müdürlüğü, minik çocuklar için sürpriz yeni yıl partisi düzenledi. Etkinliğe çocukları ile katılan velilerde gönüllerince eğlenerek yeni yıla merhaba dedi. Spor hizmetlerinin günden güne büyüyerek devam ettiğini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir çocukluk geçirmeleri gelecek açısından çok önemli. Bu gelişime katkı koymayı kendimiz için öncelikli görev olarak görüyoruz" dedi. - İZMİR

Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi
Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi

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Yeni Yıl, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçovalı miniklere yeni yıl eğlencesi - Son Dakika


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