Üye Girişi
Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı - Son Dakika

Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı

27.09.2021 20:18

Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı Yerli Torik tanesi 200 TL'den alıcı bekliyor Martıların balık kapma mücadelesi Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatları cep yakıyor.

Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı

Yerli Torik tanesi 200 TL'den alıcı bekliyor

Martıların balık kapma mücadelesi

BALIKESİR - Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık fiyatları cep yakıyor. Hamsinin kilosu ise 40 liraya dayandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık haline gelen balık miktarında azalma görülürken hamsi kilosu 40 TL'den satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınanın balık fiyatlarını yükselttiğini belirten Balıkçı Sonkan Cankurt, " Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı teknelerimiz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını düşürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltmişti. Bu sabah itibariyle hamsi 40 TL'den satılırken, sardalya kilosu 30 TL 'den, İstavrit ise 25 TL' den satılıyor. Balık halimizde Lüfer tanesi 60 TL'ye satılırken Levrek' te 25 TL'den alıcı buluyor" şeklinde konuştu. Balık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle balık haline vatandaşın ilgisinin az olduğu görüldü.

Yerli Torik tanesi 200 TL'den alıcı bekliyor

Balık hali tezgahlarında yerini alan yerli Marmara Torik'i tanesi 150 ile 200 TL arasında satılırken Hamsi ise 40 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Balıkçı Okan Balıbek ise, " Havalar düzeldi, rüzgar etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli Palamut tanesi 50 TL ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara Torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor. Havaların böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz " diye konuştu.

Martıların balık kapma mücadelesi

Balık halinde temizlenen ve satılmayan balıklar martılara yem oluyor. Balık hali esnafının bu uygulaması sonrasında sabahın erken saatleri ve akşam saatlerinde martılar balık halinde toplanıyor. Balık artıklarıyla beslenen Martıların balık yeme yarışı da ilginç görüntülere sebep oluyor. Özellikle satılmayan balıkların martılara verildiğini belirten balıkçılar " Satılmayan balıkları çöpe atacağımıza martılara veriyoruz. Onlarda can. Çöpte koku oluşturacağına Martılar yesin" dediler.

Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı
Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı
Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı
Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı

Türk Lirası, Balıkçılık, Balıkesir, Marmara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası 07:51 Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için 07:38 Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna ateş püskürdü Akşener'in 07:32 Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine Numan Kurtulmuş'tan cevap: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor 23:24 ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu 21:24 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı 20:34 Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı 17:40 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
07:54 Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı
07:50 Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası
07:49 Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi
07:37 Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna ateş püskürdü
07:33 Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz
07:31 Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine Numan Kurtulmuş'tan cevap: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
07:23 Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor
07:18 Fenerbahçe'yi resmen dolandırmışlar! Hollandalı merkezli şirket Zajc'ın parasını cebe indirmiş
07:16 Motosiklet tutkunu Nazlı'dan üzücü haber! 70 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülendi         
07:49
Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz Anastasiadis'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmamasına Tatar'dan ders niteliğinde yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz         
07:34
Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor Son dakika: 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor         
07:23
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak         
23:22
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 08:17:49. #1.11#
SON DAKİKA: Balık fiyatları cep yakıyor: Hamsinin fiyatı 40 liraya dayandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement