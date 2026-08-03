Balık Gölü Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Türkiye'nin en yüksek rakımlı tatlı su gölü olan Balık Gölü'nde düzenlenen Balık Gölü Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Doğa, kültür ve yöresel değerleri buluşturan şenlik, renkli etkinlikleriyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı tatlı su gölü olan Balık Gölü, bu yıl da binlerce vatandaşı Balık Gölü Şenliği'nde buluşturdu. Doğal güzellikleriyle öne çıkan gölde düzenlenen şenlik, gün boyu süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yaptığı konuşmada Balık Gölü Şenliği'nin yalnızca bir festival olmadığını, aynı zamanda tarih, kültür ve doğal mirasa sahip çıkma anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Ağrı Dağı'nın bölge için taşıdığı öneme değinen Bozkurt, Ahmet Muhip Dıranas'ın "Ağrı" şiirinden dizeler okuyarak, geçmişten alınan ilhamla geleceğin inşa edildiğini ifade etti. Bir milleti güçlü kılan unsurun yalnızca sahip olduğu imkanlar olmadığını belirten Bozkurt, "Asıl güç tarihi bilmek, medeniyet değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Ecdadını tanıyan, tarihinden ilham alan ve milletinin değerlerini özümseyen her bir gencimiz, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecektir" dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece bir kalkınma hedefi olmadığını ifade eden Bozkurt, bu vizyonun aynı zamanda medeniyet değerlerine sahip çıkmayı ve köklü hafızadan alınan güçle geleceğe yön vermeyi amaçladığını söyledi. Balık Gölü'nün Türkiye'nin en yüksek rakımlı tatlı su gölü olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Balık Gölü sadece Ağrı'nın değil, ülkemizin ortak mirasıdır. Bizlere düşen görev bu eşsiz doğal güzellikleri korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında düzenlenen kuzu güzellik yarışması, off-road gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.