Balıkçı Kenan Balcı'dan İmamoğlu'na Yolsuzluk İddiası - Son Dakika
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Balıkçı Kenan Balcı'dan İmamoğlu'na Yolsuzluk İddiası

Balıkçı Kenan Balcı\'dan İmamoğlu\'na Yolsuzluk İddiası

İstanbul Beylikdüzü'nde 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde kendisinden arsa istemesi ve bu süreçte gördüğü baskıları iddia ederek yolsuzluk soruşturması kapsamında şikayette bulundu. Balcı, İmamoğlu’nun kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu ve arsalarının geri alınması için mücadele ettiğini belirtti.

18.04.2025 12:13  Güncelleme: 12:33
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İstanbul Beylikdüzü'nde yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana kendisinden istediği arsaları vermediği için baskı uyguladığını iddia ederek, yolsuzluk soruşturması kapsamında şikayetçi olduğunu söyledi.

Beylikdüzü'nde bulunan ve ücretsiz hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, bir süredir Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeyken kendisinden arsa istediğini ve bu arsaların karşılığında 'burayı kullanabilirsin' dedikleri iş yerinin arkasındaki alanı ise CHP'li bir milletvekiline verildiğini öne sürmüştü. Balcı, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kendisinin de rızası dışında alınan arsalarıyla ve iş yerinde çiğ balık satışı yapılamaz durumuyla ilgili şikayette bulundu. Konuyla ilgili ifade veren Balcı, iş yerine astığı afişlerle hakkını geri istediğini söyledi.

Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduktan sonra kendisinden 2 tane arsa hediye istediğini ifade ederek, "Aramızda durmadan tartışmalar yaşandı. Ara verdiler arsa istemeye sonra 1 sene geçti yeniden istemeye başladı. Ben vermedim arsayı. Sonra bana ' çok pişman olacaksın, bunları yaparız, şunları yaparız' diye kötülükler yapacaklarını söyledi. Bende kendi kendime bana ne yapabilirler diye isteklerini yerine getirmedim. Ama zulüm ve zalimlik ile ilgili her türlü kötülüğü yaptı. Hediye arsasını vermediğime pişman oldum. Şu anda Türkiye'ye balığı sevdiren adama Balıkçı Kenan'a 'sen balık satamazsın, sen pişmiş balık satarsın ama çiğ balık satmayı yasaklıyorum' dedi. Hepsini yasaklayacaktı ama Allah razı olsun hakimlerimiz savcılarımız sayesinde pişmiş balığı zor kurtardık" dedi.

"11 sene önce takasla arsa verdiler, orası milletvekiline çay bahçesi olarak kullandırıyorlar"

Balcı, hediye ettiği arazilerinden birisinin Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan Aşık Veysel Kültür Merkezi arazisi olduğunu söyleyerek, "Bir arsa orasıydı. Onu almaya acele etme sebepleri meğerse orada yüzme havuzlu, hamamlı, eğlence yeri olduğu için bütün köylüyü ihtiyacı olan herkesi orada toplayıp havuzlarda güzel şeyler söyleyerek halkı nasıl kandırırım hesapları yapmışlar. Bu yüzden ben üstlerine gidip yerimi teslim edin dedim. Yerimi teslim etmediler. 2018 senesinde İBB AK Parti'deydi. Oraya müracaat ettiler. Burası Beylikdüzü Belediyesi'ne lazım dediler. Tapu meclis raporu ortada. 11 sene önce takas karşılığında aldıkları araziyi arkamızdaki alanı verdiler. O alanı da 2018 yılından bu yana bir milletvekiline çay bahçesi olarak kullandırıyorlar" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Balcı, "11 senedir Beylikdüzü'nde kimsenin arsası istimlak edilmemiş böyle bir yer yok. Burada benim yerimi istimlak edeceğim diyor. Binde 1 fiyatına kamulaştırma yapıyorum dediler. İstediklerini hediye isteklerini geri çevirdiğimiz için elinden gelen her kötülüğü bize esirgemeden yapıyorlar. 2 arazimize el koydular. 11 senedir. 2 bin metrekarelik yerler. Binde bir fiyat verdiler bir yerime. Geri kalanı da 2018 yılından bu yana CHP'li bir vekile çay bahçesi olarak kullandırıyorlar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkçı Kenan Balcı'dan İmamoğlu'na Yolsuzluk İddiası - Son Dakika

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