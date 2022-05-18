Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi - Son Dakika
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Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi

18.05.2022 09:15

Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi Sinop'ta avlanmak için denize açılan bir balıkçı, teknesine eşlik eden yunusu beslemeye başladı.

Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi

SİNOP - Sinop'ta avlanmak için denize açılan bir balıkçı, teknesine eşlik eden yunusu beslemeye başladı. Durumu uzaktan gören başka amatör denizciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop kıyılarında avlanmak denize açılan balıkçı Haluk Güngören, teknesine yanaşan yunusu avladığı balıklarla beslemeye başladı. Bölgede denize açılan diğer amatör denizciler, yunusun teknenin etrafında yüzdüğünü fark ederek yanaştı ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Balıkçı ile amatör denizciler bir süre sohbet etti.

Yunusu besleyen balıkçı Güngören, "Böyle içlerinde birkaç tane var. İnsana yakın duruyor. Kayıktan da korkmuyor. Rast geliyor arada" dedi.

Yunusun yiyecek heyecanına eşlik eden martılar ise zaman zaman suya dalarak balıkları yunustan önce kaptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi
Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi
Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi
Balıkçı, tekneye yanaşan yunusu besledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

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