Balıkçılar, küçük balıklara olan ilginin arttığını söylüyor

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15 Nisan tarihi itibariyle denizlerde av sezonunun sona ermesinin ardından balıkçılar, geride kalan sezondan memnun olduklarını ifade ederek vatandaşların küçük balıklara ilgisinin daha fazla olduğunu söyledi.

Av sezonunun bitmesinin ardından Kayseri'deki balık tezgahlarında yetiştirme, kültür ve yurtdışından gelen dondurulmuş balıklar yerini aldı. Geride kalan sezondan memnun kaldıklarını dile getiren balıkçı Ali Akçakaya; "15 Nisan itibariyle av sezonu sonlandı. Şuanda tezgahlarda su ürünleri olarak yetiştirme, kültür ve yurtdışından gelen dondurulmuş balıklar var. Kültür balıkları olan çupra, levrek, alabalık, somon tezgahlarda yerini alıyor. Tezgahlardaki o rengarenk görüntüler siyah beyaz oldu. Tabi her sene bir önceki seneyi aratıyor. Mevsim şartlarından dolayı balığın azalması da yaşandı. Önceki yıllara göre düşünecek olursak bu sene yağış daha az oldu. Tabi yağışın olmaması, havanın sıcak olması balığın üremesini etkileyen faktörler. Bu sene yine küçük balıklar daha fazla talep gördü, fiyatı da uygun bu balıkların. Vatandaşın talebi diğer protein kaynaklarına göre balığa ilgi fazla. Bugün et, tavuk, yumurta fiyatlarına göre balığın fiyatları çok daha makul durumda. Balıklar için iyi bir dinlenme sezonu diliyorum" dedi.

Fiyatlar hakkında da bilgiler veren Akçakaya; "Fiyatlar değişiyor. Ulaşım, nakliye fiyatları etkiliyor. Sezon bittiğinden dolayı kış mevsiminden paketlediğimiz ürünler var. 100 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkan balık grupları var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ