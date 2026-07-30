Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika
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Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor

Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor
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Tekirdağ'da balıkçılar, palamut bereketiyle yeni av sezonuna umutlu bir şekilde hazırlanıyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, ağlarını onararak yeni av sezonuna hazırlanıyor. Palamut başta olmak üzere denizde yoğun balık varlığı dikkat çekerken, balıkçı İdris Şeremet yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında ilk kez bu kadar zengin bir sezon beklentisi oluştuğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknelerin bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ağların tamir ve tadilat işlemleri devam ederken, Karadeniz'den gelen palamut haberleri balıkçıların yeni sezona ilişkin umutlarını artırdı. Yeni sezon öncesinde teknelerini ve av araçlarını elden geçiren balıkçılar, ağlarını da yeni av sezonuna hazırlıyor. Bir yandan ağların bakım ve onarımını yapan balıkçılar, diğer yandan teknelerdeki eksikleri gidererek yoğun geçmesi beklenen sezon için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Palamut bereketi bekleniyor

Özellikle Karadeniz'de palamut hareketliliğinin arttığına yönelik haberler, balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizlerde yapılan gözlemlerde farklı balık türlerine ait çok sayıda yavrunun görülmesi, yeni sezonun yalnızca palamut değil birçok balık türü açısından da bereketli geçeceği beklentisini oluşturdu. Balıkçılar, bu sezon denizdeki balık varlığının geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirterek, özellikle palamut açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

"40 sene içerisinde ilk defa bu kadar zengin karşımıza çıkıyor"

Balıkçı İdris Şeremet, yeni sezon öncesinde büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, Karadeniz'den gelen palamut haberlerinin umutlarını artırdığını söyledi. Şeremet, "Evet, yeni sezonda her zaman bildiğiniz gibi beklentilerimiz yüksek oluyor. Yeni bir sezon demek yeni bir heyecan demek. Yeni sezonda bir sürü insanlar geliyor. Tayfalarımız hep dışarıdan geliyor. Karadeniz Bölgesi'nden gelenler var, Ordu'dan, Bartın'dan. Herkes ekmek peşine düşüyor" dedi.

Bu sezon için çok umutlu olduklarını ifade eden Şeremet, "Bu sene çok umutluyuz, çok heyecanlıyız. Daha da çok hızlı bir tempolu yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamut olacak" diye konuştu.

"Sadece palamut değil, her balığın yavrusu var"

1985 yılında balıkçılığa başladığını anlatan Şeremet, yaklaşık 40 yıllık meslek hayatında ilk kez bu kadar zengin bir sezon beklentisi oluştuğunu belirterek, "Ben 1985'te balıkçılığa başladım. O süre içerisinde, aşağı yukarı 40 sene süre içerisinde ilk defa bu kadar zengin bir zanaat karşımıza çıkıyor. Palamut çok bereketli" ifadelerini kullandı.

Denizde yalnızca palamut değil, birçok balık türünde de hareketlilik olduğunu söyleyen Şeremet, "Sadece palamut da değil, denizde bu yasak döneminde bile çapariyle falan çıkan arkadaşlarımız oluyor, serbest olan ağlar oluyor. Onlara bakınca da denizde her tür yavrunun görebiliyorsunuz yani. Her balığın yavrusu var, her balığın havyarı tuttu. Köpek balığından tutun sardalya, hamsiden palamuta varana kadar" dedi.

"Ayva çok olunca balıkçılık çok olur"

Büyüklerinden duyduğu geleneksel balıkçılık işaretlerini de anlatan Şeremet, geçmişten gelen inanışların bu sezonla örtüştüğünü belirtti. Şeremet, "Zaten büyüklerimiz eskiden derdi, 'Ayva çok olunca balıkçılık çok olur' derlerdi. O işaretlere de aynen onlara da inanıyoruz artık. Teknoloji ilerledi tabii. Cihazlar vesaire kolay algılamalar oluyor. Önemli olan Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, yeni sezonun başlamasıyla birlikte teknelerini denize indirerek ağlarını bereketli av için atmaya hazırlanırken, sezonun hem balıkçılar hem de vatandaşlar açısından bol ve bereketli geçmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Tekirdağ, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkçılar Yeni Sezona Umutla Hazırlanıyor - Son Dakika

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