Balıkçılardan Umut Veren Haberler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkçılardan Umut Veren Haberler

Balıkçılardan Umut Veren Haberler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağı sona ererken balıkçılar bol miktarda palamut ve hamsi yakaladı, taze balık sezonu geliyor.

Denizlerdeki av yasağının kalkmasına sayılı günler kala, olta balıkçılarının Marmara ve Karadeniz açıklarında tuttukları palamut ve hamsi balığı, yeni sezondaki bolluğa işaret etti. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Oltamızı hangi bölgeye atarsak, Palamut, Hamsi, Sardalya ile karşılaşıyoruz. Halkımız bu yıl bol bol balık yiyecek gibi" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de son bulacak olan avlanma yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçıların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Marmara Denizi ve Karadeniz açıklarında oltayla tutulan palamutların görüntülerinin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından gözler denizlere çevrildi. Geçtiğimiz sezonda az miktarda çıkan Palamut bu sene bol olacağına işaret edildi.

Türkiye Deniz Canlıları Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "4 aydan sonra Karadeniz'den Marmara'dan balık fışkırıyor. Oltamızı hangi bölgeye atarsak, Palamut, Hamsi, Sardalya ile karşılaşıyoruz. Halkımız bu yıl bol bol balık yiyecek gibi. Çünkü her bölgede balık var. Deniz der ki'rastgele' rast gelirse tutulur. Geçen sene hamsi çok bol oldu. Palamut'u avlayamadık. Az oldu. Bu sene daha çok gözüküyor. İşareti de her bölgede oltamıza Palamut ve hamsi bol miktarda geliyor. Benim Balıkçı Kenan olarak görüşüm, Türkiye haricinde yurt dışına bile göndereceğiz bu lezzetli balıkları. Balık balıkçıya beni sat der. Balıkçılar rekabet halinde bir an önce satmaya çalışıyorlar. Balığın 1 günlük olanı altın, ikinci güne kaldı mı gümüş, üçüncü güne kalırsa tenekedir. O yüzden balıkçılar yarış halinde bir an önce satmaya ertesi gün taze taze balıkları tutmaya gayret gösterir" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkçılardan Umut Veren Haberler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:04:42. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkçılardan Umut Veren Haberler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.