Balıkesir Akçay'da dereye düşen 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Akçay'da dereye düşen 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Akçay\'da dereye düşen 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Edremit'e bağlı Akçay'da Geyikuçtu Deresi'ne düşen 69 yaşındaki kişi, ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmede suda boğulmuş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni adli işlemlerle belirlenecek.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki Geyikuçtu Deresi'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün dere üzerinde bir kişinin ölü bulunmasının ardından, dün akşam da Akçay'da Geyikuçtu Deresi'nde bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Akçay'da dereye bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Dalgıç Ekibi, polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan şahsa, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Şahsın üzerinden çıkan kimlik doğrultusunda hayatını kaybeden kişinin Günay Gölen (69) olduğu tespit edildi. 112 sağlık görevlilerinin ilk değerlendirmesinde, şahsın suda boğulmuş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ve adli işlemlerin ardından belirlenecek.

Kaynak: ANKA
Balıkesir3. SayfaEdremitOlaylarGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:27
Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
14:31
Tahir Sarıkaya’nın mali trafiği mercek altında 176 milyon liralık “izaha muhtaç“ hareket
Tahir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında! 176 milyon liralık "izaha muhtaç" hareket
14:14
Süper Lig’in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 15:55:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Akçay'da dereye düşen 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement