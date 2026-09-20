Balıkesir Akçay\'da dereye düşen 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Akçay İkizçay Mahallesi Şair Başaran Caddesi üzerindeki Geyikuçtu Deresi'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün dere üzerinde bir kişinin ölü bulunmasının ardından, dün akşam da Akçay'da Geyikuçtu Deresi'nde bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Akçay'da dereye bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Dalgıç Ekibi, polis, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan şahsa, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Şahsın üzerinden çıkan kimlik doğrultusunda hayatını kaybeden kişinin Günay Gölen (69) olduğu tespit edildi. 112 sağlık görevlilerinin ilk değerlendirmesinde, şahsın suda boğulmuş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ve adli işlemlerin ardından belirlenecek.