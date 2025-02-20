Balıkesir Belediyesi'nden Öğrencilere Beslenme Desteği Sürecek

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşların okula giden çocukları için hayata geçirdiği beslenme desteği, yarıyıl tatilinin ardından da devam ediyor. Başkan Ahmet Akın, desteğe ilişkin, "Öğrencilerimizin beslenme desteğini evlerine kadar ulaştırıp, sağ elin verdiğini sol el görmeden insan onuruna yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Beslenme Desteği" projesi, yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Proje kapsamında 20 ilçede dar gelirli ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri dağıtılıyor. Evlere kadar ulaşan ve hafta başında teslim edilen beslenme desteğinin içerisinde sandviç, kuruyemiş, meyve, süt ve meyve suyu gibi temel besinler bulunuyor.

Halkçı belediyeciliğin en önemli görevlerinden birinin kent yoksulluğuyla mücadele etmek olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Üç ilkokul öğrencisinden birinin okula giderken kahvaltı yapamadığını belirten Başkan Akın, her zaman bu ailelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Akın, ikinci dönemde de devam eden desteğe ilişkin şöyle konuştu:

"Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi başladı. İlk yarıyılda olduğu gibi bu dönem de öğrencilerimize yönelik beslenme desteğini sürdürüyoruz. Ekonomik zorluk yaşayan, dar gelirli ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Hem evlatlarımız sağlıklı gıdaya erişebilsin hem de ailelerimiz çocuklarının beslenme çantalarını doldurabilsin, mahcubiyet hissetmesin diye bu projemizi çok önemsiyorum. Öğrencilerimizin beslenme desteğini evlerine kadar ulaştırıp, sağ elin verdiğini sol el görmeden insan onuruna yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daima yanında, hizmetindeyiz. Çocuklar bizim gözbebeğimiz."

444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayan ya da Yakın Çözüm Merkezleri'nde kayıt oluşturan ailelerin beslenme talebi, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından tespit ediliyor. İlkokul çağındaki öğrencilere yönelik protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beslenme paketleri haftalık olacak şekilde evlere teslim ediliyor.