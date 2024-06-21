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Balıkesir Büyükşehir, arıttığı sularla Pamukçu Ovası'nı sulayacak

Başkan Akın, Pamukçu sulaması için alternatif su kaynağı oluşturdu

BALIKESİR - İkizcetepeler Barajı'nın 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararı sonucunda susuz kalan Pamukçu Ovası'na, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, söz verdiği gibi suyu getirdi. Pamukçu Ovası'nın sulaması için arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyunun sulama kanallarına verilmesi amacıyla boru hattı çekilerek alternatif su kaynağı oluşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi'ne verdiği sözü tuttu ve tarımsal sulama mağduriyetini ortadan kaldırdı. Yağışların az olması sebebiyle İkizcetepeler Barajı'nın 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararı sonucunda Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla Pamukçu Ovası için alternatif su kaynağı oluşturan Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü çalışmalarını bayram boyunca sürdürerek kısa zamanda tamamladı.

Pamukçuluların yüzü güldü

Kurban Bayramı'nın ilk günü de Pamukçu'yu ziyaret ederek bu sorunu hızlı bir şekilde halledeceklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın'ın söz verdiği gibi bayramın hemen ertesi gününe kadar çalışmalar tamamlandı, suyun gelmesiyle Pamukçuluların yüzü güldü. Arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyunun sulama kanallarına verilmesi için BASKİ ekipleri tarafından; 400 milimetre çapında bin 700 metre hat çekildi ve çiftçilerin kullanımına saniyede 100 litre su kaynağı oluşturuldu.

Ahmet Başkan sözünü tuttu

Çiftçinin bu zor durumunda gecesini gündüzüne kattığını söyleyen mahalle sakini Süleyman Çoban "Ahmet Başkanıma bize bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.