Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kırsal Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kırsal Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kırsal Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi, İvrindi ve Gönen'de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm sözü verdi.

13.05.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Karesi, İvrindi ve Gönen'de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Vatandaşımızın sorunlarını kendisinden dinleyerek çözmeye söz verdik. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacak ve kol kola yürüyeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geride bıraktığımız hafta sonunda Karesi, İvrindi ve Gönen'de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek gittiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına, vatandaşların bizzat kendisinden görüş alan ve projeleri sahada anlatmayı sürdüren Başkan Ahmet Akın "Halkımız için çalışırken halkımızla birlikte yürüyerek, vatandaşımızın sorunlarını kendisinden dinleyerek çözmeye söz verdik. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacak ve kol kola yürüyeceğiz. Hep söyledim, yine söylüyorum. Önceliğim kırsal mahallerimizi kalkındırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek. Sulama sezonu hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Tarla yollarını genişletiyoruz. 4 milyon dekarlık alanın, yaklaşık 1 milyon dekarlık alanını tamamladık. Mezarlık temizliği ve bakım onarımlarını yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde daha hayata geçireceğimiz birçok projemiz var. Bunların her birini sizlere danışarak uygulamaya alacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kırsal Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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