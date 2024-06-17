Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı'nı kutladı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı'nı vatandaşlarla iç içe geçiriyor.

Huzurevi ve çocuk evi ziyaretleri gerçekleştirerek hem büyüklerin hem de küçüklerin bayramını kutlayan Başkan Akın, sonrasında da Pamukçu Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında bir vatandaş, Başkan Akın'a hem hayırlı olsun hem de bayram hediyesi olarak altın taktı. - BALIKESİR