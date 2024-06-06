Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yürürlüğe girmesinin ardından daire başkanlıklarına gerekli talimatları vererek, bugüne kadar 40 milyon lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını, ne kendim yerim ne de bir başkasına yediririm' dedi.

06.06.2024 13:23  Güncelleme: 14:39
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yürürlüğe girmesinin ardından daire başkanlıklarına gerekli talimatları vererek, bugüne kadar 40 milyon lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını, ne kendim yerim ne de bir başkasına yediririm" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamu kurum ve kuruluşlarının mali disiplinini sağlamak için çeşitli önlemler içeren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yürürlüğe girmesi ile daire başkanlıklarına gerekli talimatları verdi. Kamu hizmetlerini ve yatırım projelerini, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürüten Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 40 milyona yakın tasarruf sağladı.

"Gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınacağız"

Tüm yatırım, proje, hizmet ve organizasyonları yaparken her zaman bu kaynağın sahibinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını, ne kendim yerim ne de bir başkasına yediririm. Bu düsturla çıktığım yolda Balıkesir'in hayırlı evladı olmak tek isteğim. Bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz, gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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