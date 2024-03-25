Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salon İnşa Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salon İnşa Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salon İnşa Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartları artırılacak.

25.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:16
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartları artırılacak.

Göreve geldiği günden bu yana; kırsal kalkınma, altyapı, çevre düzenlemeleri, istihdam, kültür ve gençlik alanlarında geniş kapsamlı projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; hem şehrin fiziksel yapısını güçlendiriyor, hem de toplumun sosyal ve kültürel dokusunu zenginleştirmeye devam ediyor.

Kırsal mahallelerde hayat kalitesi artacak

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Yücel Yılmaz "Kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon yapıyoruz, sadece sosyal etkinlikler için değil, aynı zamanda sağlık ve yönetim hizmetleri için de kullanılacak. Bu salonlar içinde doktor muayene odaları ve muhtarlık odaları olacak. Böylece, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem sosyal etkileşimlerini artırması hem de temel sağlık ve yönetim hizmetlerine daha kolay erişebilmesi sağlanacak" dedi.

"Yaptık yine biz yaparız"

Sadece sözde kalmayıp, somut adımlar atan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Belediyeyi tanıyan, personelini, bütçesini bilen, Yücel Yılmaz söylüyor. Dışarıdan atıp tutmuyoruz. Yani sadece havadan atılan sözler değil, gerçekçi ve planlı bir çalışmamız var. Bütün köylerin yollarının taşını, asfaltını ve her köyde çok amaçlı salon, doktor yeri, muhtar odası yapacağız. Senin nüfusun az ne yapacaksın demeyeceğiz. Köylere geri dönüşlerin olacağını biliyoruz. Gelecek için bugünden köylerimize yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelere Çok Amaçlı Salon İnşa Ediyor - Son Dakika

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