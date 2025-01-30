Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Atık Su Açıklaması - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Atık Su Açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık su ile ilgili iddialara yanıt vererek, gece meydana gelen göçük sonrası deplase işlemlerinin yüzde 65'inin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, çevre kirliliği nedeniyle 668 bin 667 lira ceza aldıkları belirtildi.

30.01.2025 22:16  Güncelleme: 22:18
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Balıkesir Büyükşehir'den "deşarj hattından dereye atık su döküldüğü" haberlerine ilişkin açıklama

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yer alan "BASKİ'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atık Su Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık su döküldüğü" haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kanal isale hattında gece göçük meydana geldiğini ve hızlı bir şekilde deplase işlemlerinin yüzde 65'lik kısmının tamamlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan çevre kirliliği nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ'ye 668 bin 667 lira idari para cezası uygulamıştı. Cezanın ardından bazı televizyon ve basın yayın organlarında yer alan "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atık Su Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık su döküldüğü" haberleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Habere konu olan bölgede Burhaniye ilçe merkezine hizmet veren Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi ve deşarj hattı 1998-2002 yılları arasında inşa edilmiş olup, uzun yıllardır bölgeye atık su arıtma hizmeti sunmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişi kapasiteli konvansiyonel arıtma sistemi, Balıkesir'in büyükşehir statüsü kazanmasının ardından Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlamıştır. Şehir kanalizasyon şebekesinin oldukça eski olmasına bağlı olarak, özellikle kış aylarında yoğun yer altı ve deniz suyu girişi meydana gelmektedir. Bu durum, arıtma tesisine gelen atık su debisinin artmasına ve kirlilik konsantrasyonunun düşmesine sebep olmaktadır. Ancak bu süreç, arıtma tesisinin işletmesinde herhangi bir soruna yol açmamış olup, tesis tam kapasiteyle çalışmaktadır. Tesisin çıkış suyu kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 Sürekli Atık su İzleme Sistemi ile izlenmekte ve anlık olarak paylaşılmaktadır. Ancak 19 Ocak 2025 tarihinde Burhaniye ilçemizde 23 yıldır altyapısı yenilenmeyen ve ömrünü yitirmiş 800 mm çapındaki AÇP kanal isale hattında gece saatlerinde bir göçük meydana gelmiştir. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren BASKİ ekiplerimiz derhal bölgeye sevk edilerek, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan teknik incelemeler sonucu hattın ömrünü tamamlamış olması nedeniyle sağlıklı bir tamiratın mümkün olmadığı tespit edildiğinden hattın yenilenmesine karar verilmiş ve çalışmalar derhal başlatılmıştır. Yapılan revize proje kapsamında hızlı bir şekilde gerekli malzeme ve ekipman tedariki sağlanıp, deplase işlemlerinin bugün itibarı ile yüzde 65'lik kısmı tamamlanmıştır. Bölgedeki çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Belediyemizin kaynaklarının yıllardır altyapı projeleri yerine daha önemsiz projelere ayrılması nedeniyle yaşanan bu durumun geçici bir süreç olduğu ve çalışmalar tamamlandığında suyun doğal akışına döneceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Atık Su Açıklaması - Son Dakika

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