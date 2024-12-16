Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir ve Manisa'ya İşbirliği Ziyareti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir ve Manisa'ya İşbirliği Ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden İzmir ve Manisa\'ya İşbirliği Ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerdeki büyükşehir belediyeleri ile dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla İzmir ve Manisa'ya ziyaret düzenledi. Ziyaretlerde ortak çalışma alanları oluşturmanın önemi vurgulandı.

16.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerdeki büyükşehir belediyeleriyle ortak çalışma zemini oluşturmak hedefiyle İzmir ve Manisa'ya ziyaret düzenledi. Ziyaretlerde dayanışma ve işbirliği mesajları verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerle ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla büyükşehir belediyelerin daire başkanlıklarını ziyaret ediyor. Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu'nun da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Erdal Özçelik ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, işbirliği içerisinde ortak çalışma alanlarının oluşturulmasının büyükşehirler açısından dayanışmayı da güçlendireceği ifade edildi.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret ederek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamını iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir ve Manisa'ya İşbirliği Ziyareti - Son Dakika

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