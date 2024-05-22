Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem AK Parti Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, birçok siyasi parti temsilcisi ile Yılmaz ailesinin yakınları katıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanının annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?