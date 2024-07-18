Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarıbeyler Mahallesi'nde İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımına Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarıbeyler Mahallesi'nde İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımına Devam Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarıbeyler Mahallesi\'nde İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımına Devam Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı yapım çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu yetersizliği sebebiyle sondaj çalışmaları devam eden mahallede çalışmalar tamamlandığında saniyede 20 litre su akışı sağlanacak.

18.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi İçme Suyu Şebeke Hattı yapım çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu yetersizliği sebebiyle sondaj çalışmaları devam eden mahallede çalışmalar tamamlandığında saniyede 20 litre su akışı sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Mahallesi'nde içme suyu yetersizliği sebebiyle sondaj çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde saniyede 20 litrelik su akışı sağlanacak. Elde edilen suyu Sarıbeyler Mahallesi'ne verebilmek için 9 bin metre içme suyu terfi hattı yapımını sürdüren BASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda içme suyu şebeke hattının bin 40 metrelik kısmını tamamladı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği mahallede yaklaşık 3 bin kişiye hizmet edecek suyun akışı sağlanmaya çalışılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BASKİ Savaştepe Şube Şefi Gökhan İçkin "Yeşilhisar ve Sarıbeyler Mahallelerimizin arasındayız. Şu anda yaptığımız içme suyu kaynağını yeniden güzelleştirmek, su kaynaklarımızı artırmak, 3 bin nüfuslu ilçemize hizmet eden mahallemize su akışını sağlamaktır. Şu anda bin kırk metresi geride kaldı. Tamamı 9 bin metre olan hattımızı tamamlayıp saniyede 20 litre suyumuzu mahallemize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bin 500, bin 600 arasında abonemiz mevcut. 3 bin kişiye hizmet edecek bu suyumuz Savaştepe ilçemizde Sarıbeyler Mahallemize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a bize sağlamış olduğu desteklerden, imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. İvedi bir şekilde su sorunumuza çözüm sağladığı için biz de aynı gayretle hizmet etmekteyiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarıbeyler Mahallesi'nde İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarıbeyler Mahallesi'nde İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımına Devam Ediyor - Son Dakika
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