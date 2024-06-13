Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimlerini Sıklaştırdı

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği bu günlerde il genelinde vatandaşların toplu taşıma araçlarından daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, klima denetimlerini sıklaştırdı.

13.06.2024 13:13
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Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği bu günlerde il genelinde vatandaşların toplu taşıma araçlarından daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, klima denetimlerini sıklaştırdı.

Yaz mevsiminin gelişi ve artış gösteren hava sıcaklıkları ile birlikte vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimini sıklaştırdı. İl genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle şehir içi toplu taşıma araçlarında yönetmeliğe göre zorunlu olan klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol eden ekipler; aracında klimasını açmayan, kliması arızalı olan ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; ticari taksi, minibüs, servis araçları ve toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerine aralıksız devam edecek. Vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak klima çalıştırmayan toplu taşıma araçlarını bildirebilir. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

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