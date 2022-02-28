Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gazilere ve şehit yakınlarına büyük destek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan Fırıntaş'ın Bandırma'daki ekmek satış noktalarının işletmeciliğini gazi ve şehit ailelerine vererek, büyük destek sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Fırıntaş ekmek fabrikasının Bandırma'daki satış noktalarının işletmeciliğini gazi ve şehit ailelerine verdi. Bandırma sahil bölgesindeki ekmek satış noktasının işletmeciliği Suriye gazisi Rıza Gül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açılan diğer ekmek satış noktasının işletmeciliği ise Şırnak'ta vatani görevini yaparken gazi olan Oytuğ Genel'e verildi. Bu uygulamanın kendilerini mutlu ve onure ettiğini belirten gaziler Gül ve Genel, "Öncelikle bu projenin hayata geçmesinde büyük çaba gösteren Derneğimiz eski Başkanı Gazi Ecevit Karakoyun'a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman'a ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları Gaziler Şube Müdürü Ali Zeybek'e, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan'a teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştular.

Öte yandan, ilçeye birçok ekmek satış noktası açılacağı ve bu noktaların, 1, 2 ve 3. derece sakatlık oranı bulunan gazilere ve şehit ailelerine verileceği belirtildi. - BALIKESİR