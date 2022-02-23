Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü

23.02.2022 18:23

Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Balya Danişment Mahallesi'nde bir engelli vatandaşın özellikli engelli aracı ve engelli asansörü ihtiyacını karşılayarak, evini de banyosundan mutfağına kadar...

Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Balya Danişment Mahallesi'nde bir engelli vatandaşın özellikli engelli aracı ve engelli asansörü ihtiyacını karşılayarak, evini de banyosundan mutfağına kadar baştan aşağıya yeniledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli vatandaşların eğitiminden ulaşımına, sosyal hayatındaki sıkıntılarına varıncaya kadar reform niteliğinde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında Engelsiz Şehir Balıkesir projesini hayat geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Balya Danişmet Mahallesi'nde bir ailenin çağrı merkezi üzerinden talep ettikleri yardımı bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak ailenin yüzünü güldürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gelen taleplerin önce sosyal yardım değerlendirme kurulundan geçtiği bilgisini veren Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Koordinatörü Mehmet Kulaksız, hizmetler yerine getirilirken hem belediyenin imkanlarının hem de hayırsever vatandaşların yardımlarının kullandığını söyledi. Kulaksız, "Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bizlere kimin yardıma ihtiyacı varsa gece gündüz koşun talimatı üzerine bizler de tarafımıza gelen her talebi yerinde inceleyip ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Belediyeye başvuru yapmalarının ardından 2 gün içinde kendilerine dönüş sağlandığını belirten Şennur Uğran, "Bir hafta içerisinde evimize kadar ekipler geldi. Evde incelemelerde bulundular. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptılar. Özellikli engelli aracımızı teslim ettiler, aracın eve çıkması için engelli asansörü kurdular. Evimizin banyosundan, kapısından dolaplarına kadar birçok şeyimizi yenilediler. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü
Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü
Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü

YORUMLAR
500
Belediyeye başvurdu, engelleri kaldırıldı Belediyeye başvurdu, engelleri kaldırıldı Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Engelli, Balya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Ali Babacan, Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 18:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir, bir ailenin daha yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement