Balıkesir Büyükşehir Burhaniye Koordinatörü Yazgan iş yükü nedeniyle ayrıldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Burhaniye Koordinatörü Yazgan iş yükü nedeniyle ayrıldı

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Balıkesir Büyükşehir Burhaniye Koordinatörü Yazgan iş yükü nedeniyle ayrıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, mimarlık mesleğinden kaynaklanan iş yükü ve sorumlulukları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Yazgan, kararını sosyal medyadan duyurdu, Balıkesir ve Burhaniye ile gönül bağının süreceğini vurguladı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, mimarlık mesleğinden kaynaklanan iş yükü ve sorumlulukları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Burhaniye ve Körfez bölgesinde görev sürecindeki çalışmalarıyla tanınan Yazgan'ın ayrılık kararı, bölgedeki çevresi ve kendisini tanıyan vatandaşlar tarafından da gündeme taşındı.

Murat Yazgan görevden ayrıldığını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Yazgan, açıklamasında Balıkesir ve Burhaniye ile olan gönül bağının devam edeceğini vurguladı. Murat Yazgan'ın açıklaması şöyle: "Mimarlık mesleğimden kaynaklı iş yüküm ve sorumluluklarım nedeniyle bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüttüğüm Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Koordinatörlüğü görevimden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreç boyunca desteklerini ve güvenini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Balıkesir ve Burhaniye sevdamız her zaman baki olduğundan; bundan sonraki süreçte de elimden gelen her türlü katkıyı aynı gönül bağıyla sunacağımı ifade etmek isterim. Sevgi ve saygılarımla" sözleri ile duyurdu.

Kaynak: İHA
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