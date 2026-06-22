Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu istifa etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu istifa etti

Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu istifa etti
22.06.2026 13:11  Güncelleme: 13:16
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu, Başkan Ahmet Akın ve kurumun yıpranmaması için istifa ettiğini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu istifa etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu, Başkan Ahmet Akın'ın ve kurumun yıpranmaması adına istifa ettiğini açıkladı. Son dönemde şahsı üzerinden yürütülen tartışmaların kuruma ve belediyeye zarar vermesini engellemek amacıyla bu kararı aldığını belirten Tanrıkulu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Devletime, milletime ve delisi olduğum memleketime hizmet etme şerefini taşıdığım Balıkesir Büyükşehir belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak yürüttüğüm görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Almış olduğum bu karar; mensubu olmaktan onur duyduğum kurumumun itibarını korumak, büyük bir saygı ve bağlılıkla görev yaptığım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ağabeyim Ahmet Akın'ın yıpranmamasını sağlamak ve hiçbir kişi ya da kurumun tartışmaların odağı haline gelmesine fırsat vermemek düşüncesinin bir sonucudur.

Kamu hizmeti; makamdan güç alan değil, makama değer katan bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereği olarak, gerektiğinde görev üstlenmek kadar, görevi vakar ve sükünet içinde devretmenin de kamu ahlakının bir gereği olduğuna inanıyorum.

Devletimize, milletimize ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine olan bağlılığım bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Şahsım üzerinden kurumumuzun, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Akın'ın ve birlikte görev yapmaktan onur duyduğum çalışma arkadaşlarımın yıpratılmasına vicdanen razı olmam mümkün değildir. Devlet terbiyesi ve kamu görev anlayışının gereği olarak, kişilerin değil kurumların korunmasını esas alan bu kararı kamu vicdanının takdirine saygıyla sunuyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu istifa etti - Son Dakika

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