Balıkesir\'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde Toplu Ulaşım Ücretsiz

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm resmi ve dini bayramlarda olduğu gibi '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de şehir genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm resmi ve dini bayramlarda olduğu gibi işçinin, emekçinin bayramı '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de şehir genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi. Balıkesir genelinde hizmet veren BTT ve Bandırma AŞ'ye ait araçlarda geçerli olan ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde tüm vatandaşlar; birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadelenin simgeleşen bayramı '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarına rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek.

'Emekçilerin safında yer alıyoruz'

İşçi ve emekçilerin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın, "Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Biz; halkın, emekçinin safında yer alan bir yönetim anlayışıyla güzel şehrimiz Balıkesir'i yönetiyoruz. Balıkesir, emekçi kardeşlerimiz sayesinde; refahı yüksek, huzurlu ve mutlu bir şehir olacak. Balıkesir'i, el birliğiyle işçi kardeşlerimizle kalkındıracak çok daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR