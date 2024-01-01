Balıkesir\'de 10 yıl sonra dünyaya gelen ikizler yeni yılın ilk bebekleri oldu

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri 10 yıldır bebekleri olmayan ailenin ikizleri oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi. Balıkesir'de 10 yıl sonra dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerine ailesi Yaman ve Buğlem ismini verdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi, aileyi hastanede ziyaret etti. Aileyi tebrik eden Ustaoğlu, bebeklere çeyrek altın taktı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Hastane Başhekimi Abdullah Osman Koçak da ziyarette hazır bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu, hastane çalışanlarının da yeni yılını kutladı. - BALIKESİR