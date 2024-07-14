Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Toplu Taşıma Ücretsiz

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm resmi ve dini bayramlarda olduğu gibi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'ye ait araçlarda ve Bandırma şehir içi otobüslerinde gün boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım sayesinde vatandaşlar, BALKART'larını geçiş cihazına okutmadan ulaşım imkanından faydalanabilecek. - BALIKESİR